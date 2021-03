Mediavalle



Alce dona laboratorio di chimica: sarà intitolato a Giulia Salotti

venerdì, 26 marzo 2021, 13:08

La dirigente dell'ISI di Barga - ITT E. Ferrari di Borgo a Mozzano desidera informa che in questi giorni la scuola ITT E. Ferrari Borgo a Mozzano (Istituto Tecnico ad Indirizzo Chimico e Materiali), ha ricevuto un generoso contributo da parte della dirigenza dell'Alce S.p.a. stabilimento di Fomoli (Bagni di Lucca).



"Con grande altruismo e senso civico - afferma -, l'azienda ha donato un laboratorio in dismissione con banchi di lavoro perfettamente conservati e funzionanti e ha integrato la donazione stessa con attrezzature varie come bilance tecniche ed analitiche, vetreria di laboratorio e diverso materiale di consumo".



"Un atto - spiega - di grande altruismo che ci consentirà concretamente di migliorare la qualità dei servizi formativi rivolti ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Le amministrazioni provvederanno nei prossimi mesi al completamento delle opere impiantistiche necessarie alla messa in esercizio in sicurezza delle strutture donate. Il nuovo laboratorio di chimica sarà intitolato alla nostra alunna Giulia Salotti precocemente scomparsa l'anno scorso".



La dirigente scolastica, con tutto il personale docente e AIA e gli alunni e alunne desidera quindi ringraziare l'azienda Alce S.p.a. di Fomoli - Bagni di Lucca per la donazione ricevuta: "Un sentito ringraziamento dell'ISI di Barga va all'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano che ha messo a disposizione uomini e mezzi per completare il trasloco presso la nostra sede scolastica del materiale donato. Questa collaborazione testimonia la sinergia tra scuola, amministrazioni e aziende del nostro territorio di cui la scuola e parte integrante e fondamentale per lo sviluppo futuro del territorio stesso. Ancora 'grazie' da parte di tutti noi!"