Campagna vaccinazioni Covid: i sindaci della Piana chiedono un incontro

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:45

Informazioni chiare e dettagliate sulla campagna di vaccinazione, attraverso un incontro con la conferenza aziendale dei sindaci e con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. È questa la richiesta che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, in qualità di presidente della conferenza zonale della Piana di Lucca, a nome e per conto dei sindaci dei comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica, ha inoltrato a Giorgio Del Ghingaro, presidente della conferenza aziendale dei sindaci dell’Asl Toscana nord-ovest e, per conoscenza, alla direttrice generale Maria Letizia Casani.



“Il piano vaccinazioni all'interno della Regione Toscana procede con un andamento nell'insieme abbastanza incerto - scrive in una nota -. Questo ovviamente non è senza ripercussioni sulla effettiva programmazione delle vaccinazioni per le categorie individuate preliminarmente, con il rischio di incidere poi anche sulle vaccinazioni su larga scala, che dovevano iniziare entro il mese di aprile e invece non sappiamo a quando saranno effettivamente rinviate. Pur a fronte della notizia della disponibilità del vaccino monodose Johnson&Johnson per la seconda decade del mese di aprile stesso, ci risulta che ad oggi non sia ancora giunta a compimento la vaccinazione degli ultra ottantenni e la vaccinazione dei cosiddetti "fragili", che procede con un sistema di prenotazione alquanto complesso nelle modalità. Per questo motivo abbiamo chiesto la convocazione della conferenza aziendale dei sindaci, anche con la partecipazione dell'assessore regionale alla salute Bezzini o di un suo delegato, al fine di avere informazioni dettagliate sul piano delle vaccinazioni messo a punto dalla Regione Toscana. L’obiettivo è anche quello di correggere le modalità non funzionali che si sono palesate in questi mesi e fornire quindi un'adeguata e precisa informazione alla popolazione”.