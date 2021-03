Mediavalle



Coreglia, oltre 2 milioni per mettere in sicurezza le frazioni montane

sabato, 20 marzo 2021, 15:02

Nove interventi finanziati per una seria e programmata messa in sicurezza del territorio comunale di Coreglia Antelminelli. È questa la buona notizia che il sindaco, Marco Remaschi, annuncia alla comunità: a Coreglia, infatti, arriveranno 2 milioni e 276mila euro di fondi ministeriali (decreto del ministero dell'interno) per realizzare le opere di messa in sicurezza, manutenzione e prevenzione rispetto al rischio idrogeologico su alcune zone del territorio comunale interessate da frane e movimenti franosi.

In particolare, con questo finanziamento straordinario, l'amministrazione Remaschi avrà ora la possibilità di intervenire nei punti più critici.

"Questa è un'ottima notizia per Coreglia - spiega il sindaco, Marco Remaschi -. Siamo rientrati tra i comuni a cui viene riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per noi significa poter dare risposte certe ed efficaci alle frazioni montane del nostro comune, garantire opere di messa in sicurezza, fare prevenzione, rendere il nostro territorio più sicuro e più competitivo anche dal punto di vista infrastrutturale. La cura delle nostre comunità, la possibilità di realizzare in ogni frazione le opere che servono per agevolare la vita dei cittadini e garantire maggiori servizi, sono gli obiettivi che guidano il mio mandato da sindaco: lo abbiamo detto, lo stiamo facendo. Coreglia tornerà ad occupare un ruolo di primo piano nella Valle del Serchio e nella provincia".

Nel dettaglio gli interventi finanziati sono: la messa in sicurezza del cimitero di Gromignana e della strada di accesso al cimitero di Tereglio (190mila euro); messa in sicurezza della frana di località Guerrieri lungo la strada Coreglia - Piastroso (280mila euro); messa in sicurezza, conseguente a movimenti franosi, località Curchi (125mila euro); messa in sicurezza del cimitero di Coreglia capoluogo (opera in parte finanziata con fondi propri del Comune per 60mila euro; parte restante 70mila euro); messa in sicurezza del versante di frana lungo la strada comunale per Vitiana e sistemazione parcheggio (170mila euro); sistemazione del movimento franoso, avvenuto a novembre 2017, sulla strada comunale per Gromignana (240mila euro); messa in sicurezza della frana in località Ansugo, a Coreglia (900mila euro); messa in sicurezza del movimento franoso insistente su via del campo sportivo di Coreglia capoluogo (95mila euro); messa in sicurezza della strada comunale Coreglia-Piastroso, nella frazione di Piastroso, località Molinetto, anche qui conseguente a movimento franoso (206.500 euro).