Mediavalle



Incendio sul monte Penna, squadre sul posto

giovedì, 25 marzo 2021, 19:00

di tommaso boggi - viola pieroni

Scoppiato incendio sul monte Penna, proprio sopra la cittadina di Fornaci di Barga. Per adesso, a causa dell'altezza del rogo e dell'avvicinarsi della notte, i vigili del fuoco non sono potuti intervenire via terra.



L'unione dei comuni della Mediavalle ha comunicato che l'elicottero arriverà domattina, ma al momento stanno cercando di inviare personale sul posto per tentare di arginare il problema e capire la gravità del danno e la grandezza della zona interessata.

Il commento di David Saisi, sindaco di Gallicano, cittadina appena sotto l'incendio: "I vigili del fuoco non possono intervenire perché non c'è una via di accesso diretta al luogo mentre l'elicottero non può intervenire fino a domattina con la luce. Il luogo pare essere raggiungibile solo da San Luigi, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dopo 15-20 minuti a piedi, al momento non c'è nessun pericolo per la popolazione di Gallicano e sta venendo inviata una squadra di volontari della protezione civile dalla regione"

Notizia in aggiornamento