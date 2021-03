Italia Viva: Tania Franchini e Paolo Lupetti vice-coordinatori

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 12 marzo 2021, 16:15

Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’emergenza Covid rappresenta un’occasione per razionalizzare e potenziare l’attività di ricezione e trattamento delle richieste e delle segnalazioni che arrivano dagli utenti: garantendo, oltre all’efficacia dell’azione, pure la completa sicurezza per tutte le persone (sia i consorziati, sia i lavoratori) coinvolte nel processo

venerdì, 12 marzo 2021, 13:54

Un'altra Pasqua in casa: queste sono le previsioni più accreditate per il prossimo mese, visto l’aumento repentino dei contagi e le nuove varianti di Covid 19. Decisione che però, ovviamente, lascia con l'amaro in bocca

venerdì, 12 marzo 2021, 09:11

Un’ottima opportunità per chi intende ristrutturare una casa all’interno dei borghi storici del comune di Pescaglia; l’amministrazione comunale ha infatti attuato un importante provvedimento che riduce del 50% le spese per gli oneri di urbanizzazione

giovedì, 11 marzo 2021, 23:11

Nuovo appuntamento domenica 14 marzo nel comune di Coreglia con "Ri-Puliamo in compagnia", l'iniziativa ormai consolidata lanciata dalla pro loco locale per la pulizia del territorio

giovedì, 11 marzo 2021, 16:26

Approvato dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli il regolamento che porterà all'istituzione della commissione comunale pari opportunità. Si tratta di una novità per il comune, che vuole compiere un altro passo verso la lotta contro le discriminazioni di genere

martedì, 9 marzo 2021, 20:57

L’AIRC non si ferma neppure in periodo di pandemia. Dalle arance, si è passati al miele e alla marmellata, ma la finalità non è cambiata: primario obiettivo è quello di raccogliere fondi da devolvere alla ricerca sul cancro