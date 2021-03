Mediavalle



Nuova scuola di Coreglia: Taccini commenta la sentenza della Corte dei Conti

martedì, 16 marzo 2021, 12:45

Due anni dopo il primo esposto, arriva dalla Corte dei Conti la sentenza riguardante la presunta irregolarità riguardo la costruzione della nuova scuola di Coreglia Antelminelli.



Lo rende noto il consigliere comunale Piero Taccini che si dice sorpreso: "Anziché rendere responsabile la giunta per il danno erariale, è stato condannato il professionista perché, inopinatamente, scelse e decise di non avvalersi della facoltà prevista da un articolo del codice degli appalti".



L'articolo in questione riguarda la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che, in caso di fallimento dell'appaltatore, hanno partecipato all'ordinaria procedura. Facendo un passo indietro, infatti, il primo esposto fu inviato proprio perché la ditta vincitrice della gara, giunta a metà lavori, dichiarò fallimento e venne indetto un nuovo concorso anziché avvalersi della graduatoria. Questo portò un ribasso del 3,35 per cento.



"La prima ad emettere un giudizio, ed anche il più importante per l'ente comunale trattandosi di un rientro economico, è stata la corte dei conti. Con sentenza numero 269/2000 del 22 Settembre 2020, riconosceva infatti il danno erariale nei confronti comune e condannava l'ingegnere, ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Coreglia Antelminelli, al pagamento dell'importo complessivo di 12 mila euro - continua Taccini - Il danno veniva rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo pacificamente pagato dal comune alla ditta individuata dall'esito della nuova procedura negoziata e presentante un'offerta con un ribasso percentuale del 3,35%, e quello che sarebbe stato possibile erogare alla ditta lucchese che si era proposta a terminare i lavori con il ribasso del 8,54 per cento".



È proprio su questo aspetto che sorge lo stupore del consigliere che afferma: "Questa sentenza deve far riflettere tutti i responsabili di settore di un ente pubblico, una volta assunto l'incarico di Responsabile Unico del Progetto non devono e non possono ascoltare intromissioni da parte di amministratori, sindaco in primis - conclude - Altra certezza è che con questa sentenza, il comune di Coreglia Antelminelli rientra in possesso di 12 mila euro, inaspettatamente della precedente maggioranza che ha sempre denigrato la precedente minoranza".