Mediavalle : coreglia antelminelli



Nuovo appuntamento con "Ri-puliamo in compagnia"

giovedì, 11 marzo 2021, 23:11

Nuovo appuntamento domenica 14 marzo nel comune di Coreglia con "Ri-Puliamo in compagnia", l'iniziativa ormai consolidata lanciata dalla pro loco locale per la pulizia del territorio.

La partenza sarà a Piano di Coreglia alle ore 9 di fronte alla farmacia del paese e si occuperà stavolta della pulizia del corso fluviale fino a Ghivizzano, dove si concluderà alle ore 12 nella Piazza della Stazione.

Il materiale per la raccolta sarà fornito in loco mentre per motivi organizzativi è preferibile avvertire della partecipazione chiamando il numero 3468096042, oppure mandando una mail a proloco.coreglia@gmail.com, contatti utilizzabili anche per avere ulteriori informazioni sull'evento.