Pescaglia, oneri dimezzati per chi ristruttura immobile nei centri

venerdì, 12 marzo 2021, 09:11

Un’ottima opportunità per chi intende ristrutturare una casa all’interno dei borghi storici del comune di Pescaglia; l’amministrazione comunale ha infatti attuato un importante provvedimento che riduce del 50% le spese per gli oneri di urbanizzazione.

Il provvedimento va ad affiancarsi ad altre due delibere approvate dall’amministrazione Bonfanti finalizzate a incentivare la ristrutturazione degli immobili nei centri storici.

Nel corso del primo mandato 2014/2019 è stato deliberato l’azzeramento dei costi del suolo pubblico per i primi tre mesi di utilizzo e la riduzione del 50% per i sei mesi successivi.

In seguito, un ulteriore provvedimento ha stabilito la riduzione del 50% sui costi di monetizzazione dei parcheggi.

Oggi, ristrutturare un immobile all’interno di un borgo storico del comune di Pescaglia, in termini di tasse comunali, costa meno della metà di quanto costava nel 2014.

Se si considerano inoltre i provvedimenti del Governo che offrono la possibilità di accedere al Super Bonus al 110% e al Bonus Facciate al 90%, questo è davvero il momento ottimale per avviare opere di ristrutturazione all’interno dei paesi del territorio.

Dice il sindaco Andrea Bonfanti: "Recuperare i nostri borghi è un argomento da sempre centrale dell’attività amministrativa. Negli anni sono stati fatti molti progetti e interventi di recupero di molti parchi e centri storici attraverso opere pubbliche. Abbiamo deciso di attuare questo ultimo provvedimento perché per noi è importante combattere lo spopolamento e l’abbandono della nostra terra. Vogliamo favorire il ritorno ai nostri paesi e lo diciamo in un anno molto particolare che ha visto una significativa crescita demografica nel comune di Pescaglia dopo decenni di spopolamento. Questo difficile periodo di pandemia forse ha fatto capire a molte persone che il modo di vivere più armonioso e tranquillo dei nostri paesi è un modello di vita migliore. Un modello in cui crediamo e sul quale vogliamo continuare a progettare e a investire, incentivando la riqualificazione e la vitalità dei nostri borghi".