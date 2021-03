Rivive il rito pasquale con la pasimata coreglina

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 13 marzo 2021, 14:20

Dal 29 marzo Coreglia Antelminelli passa in RetiAmbiente Spa e sarà quindi Ascit Servizi Ambientali a gestire il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana per il territorio comunale. Termina quindi il rapporto con Sistema Ambiente Spa, ma questo passaggio, così come richiesto dall'amministrazione comunale, comporterà ben pochi cambiamenti

venerdì, 12 marzo 2021, 16:35

L'ultima assemblea degli iscritti di Italia Viva, tenuta in remoto, aveva proposto di dare al partito uno struttura più parcellizzata, valorizzando rapporti diretti con i vari territori

venerdì, 12 marzo 2021, 16:15

Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’emergenza Covid rappresenta un’occasione per razionalizzare e potenziare l’attività di ricezione e trattamento delle richieste e delle segnalazioni che arrivano dagli utenti: garantendo, oltre all’efficacia dell’azione, pure la completa sicurezza per tutte le persone (sia i consorziati, sia i lavoratori) coinvolte nel processo

venerdì, 12 marzo 2021, 13:54

Un'altra Pasqua in casa: queste sono le previsioni più accreditate per il prossimo mese, visto l’aumento repentino dei contagi e le nuove varianti di Covid 19. Decisione che però, ovviamente, lascia con l'amaro in bocca

venerdì, 12 marzo 2021, 09:11

Un’ottima opportunità per chi intende ristrutturare una casa all’interno dei borghi storici del comune di Pescaglia; l’amministrazione comunale ha infatti attuato un importante provvedimento che riduce del 50% le spese per gli oneri di urbanizzazione

giovedì, 11 marzo 2021, 23:11

Nuovo appuntamento domenica 14 marzo nel comune di Coreglia con "Ri-Puliamo in compagnia", l'iniziativa ormai consolidata lanciata dalla pro loco locale per la pulizia del territorio