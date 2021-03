Mediavalle : pescaglia



Si completa la messa in sicurezza dell’abitato di Villa a Roggio

martedì, 2 marzo 2021, 08:30

Il Ministero dell'Interno ha finanziato 280 mila euro per completare gli interventi di mitigazione e messa in sicurezza per la riduzione del rischio frana dell'abitato di Villa a Roggio.

Il progetto andrà a completare una serie di opere di consolidamento già attuate dall’amministrazione Bonfanti negli ultimi anni.

L’area interessata si estende a nord e a est del centro abitato di Villa a Roggio, due zone esposte a una maggiore intensità di dissesto e pericolosità per le abitazioni e per le infrastrutture della frazione.

Il progetto generale prevede la realizzazione di opere di sostegno e il miglioramento delle opere di regimazione delle acque superficiali e di falda.

L’intervento principale è collocato sul lato est del paese e prevede la realizzazione di un cordolo tirantato su micropali finalizzato al contenimento del movimento franoso, evitandone la sua propagazione alle case sovrastanti. Sarà inoltre eseguita l’opera di regimazione delle acque superficiali e la sistemazione del versante.

La seconda area d’intervento è posta a nord lungo la strada comunale che collega Villa a Roggio con la località Castello. Il progetto prevede il rifacimento del muro di controripa della strada comunale che andrà a completare il precedente intervento di rifacimento del tratto prossimo alle abitazioni.

Interviene il sindaco Andrea Bonfanti: "Dopo aver realizzato nel nostro primo mandato un lotto di interventi finalizzati al consolidamento del paese, con questo progetto andiamo a completare la messa in sicurezza dell'abitato. Un’ottima notizia che ci rende davvero soddisfatti. Amministrare un comune come Pescaglia significa doversi misurare con un territorio ampio e delicato, fatto di bellezze naturalistiche e borghi montani; luoghi che devono essere tutelati garantendo decoro manutenzione e sicurezza. Un lavoro impegnativo e capillare che questa amministrazione cerca di svolgere da sempre con serietà e passione. Il lavoro sul paese di Villa a Roggio è un altro importante passo nella riqualificazione e nella sicurezza del nostro territorio. A breve partiranno tutte le procedure per arrivare il prima possibile in gara".