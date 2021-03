Mediavalle



Tpl, incrociano la braccia gli autoferrotranvieri

giovedì, 25 marzo 2021, 13:00

Il segretario regionale Ugl/Autoferro della Toscana e provinciale di Lucca Cipriano Paolinelli, dà conferma dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale di domani (26 marzo).



Ad incrociare la braccia quindi domani, in tutto il territorio nazionale, saranno i lavoratori con contratto di Autoferrotranvieri e Internavigatori, che si vedono il loro contratto scaduto e non rinnovato ormai da tre anni.



"Pur consapevoli delle difficoltà del periodo - afferma Paolinelli -, non possiamo non manifestare il nostro dissenso di fronte alla soppressione di un diritto legittimo, qual è quello del contratto nazionale, ricordando inoltre che la nostra categoria, come tante altre è tra quelle categorie che nonostante la pandemia Covid-19 non si è mai fermata, garantendo ai cittadini, se pur in maniera ridotta il diritto alla mobilità. Seppur quindi, nella consapevolezza del disagio per la cittadinanza, confido però nella loro comprensione vista l'importanza della causa".

Nella provincia di Lucca sarà osservato il seguente orario di sciopero del Tpl: dalle ore 8.31 alle 11.59 e dalle ore 15.01 a fine turno (dunque sarà completamente garantito il servizio da inizio turno alle 8.30 e dalle ore 12.00 alle 15.00).