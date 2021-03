Mediavalle



Video-conferenza per il consiglio di amministrazione del consorzio irriguo

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:16

di loreno bertolacci

Il 4 marzo, nel rispetto del decreto anticovid, si è svolta la videoconferenza ben organizzata dalla segretaria Luchini. Ha aperto i lavori del consiglio presentando le risultanze del bilancio consuntivo al 31/12/2020, approvato all’unanimità. Bilancio che, malgrado le difficoltà dovute sia alla pandemia Covid 19 che in qualche modo ha intralciato alcune lavorazioni previste per il corso dell’anno 2020, sia a danni dovuti dal maltempo, si è chiuso sostanzialmente in pareggio, superando anche le aspettative.

Altro argomento all’ordine del giorno era riferito all’approvazione di un progetto di ripristino del sostegno alle strutture portanti la tubazione centrale in località Prataccio e quindi l’affidamento, con l’impegno di spesa, degli incarichi professionali e in particolare l’aggiudicazione dei lavori a “base d’asta” in busta chiusa per un valore di € 44.000,00 oltre iva.

L’esecuzione dei lavori, ha spiegato il presidente Castelli, avverrà con la procedura di Somma Urgenza, vista la criticità della situazione creatasi dall’erosione delle acque per il maltempo ed anche per l’assenza di una adeguata manutenzione finalizzata alla regimazione delle acque stesse da parte del preposto Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Manutenzione indispensabile senza la quale questi inconvenienti potranno verificarsi ancora. In tal senso c’è stato anche un preciso intervento del sindaco di Coreglia, Marco Remaschi.

L’altro argomento importante affrontato è stato l’approvazione del bilancio di Previsione 2021 in cui viene specificato in dettaglio una spesa di € 215.150 di cui € 97.200 relativi a costi fissi.

La parte rimanente, pari a € 117.950 sarà utilizzata per interventi vari di manutenzione, oltre quello sopra descritto ed adempimenti imposti al consorzio dalla Pubblica Amministrazione come il controllo della quantità di acque prelevate. Nel 2021 infine sono previsti interventi straordinari per la sicurezza (vedi monitoraggio della stabilità del Lago di Piano di Coreglia) ed un primo step per l’automazione del sistema di regolazione e controllo della nostra centrale, tale da consentire un’informativa in tempo reale ai membri del Cda dei parametri di funzionamento. Ciò fa parte del piano di miglioramento strutturale in corso. Ci sono stati vari ed interessanti interventi da parte dei consiglieri ed infine l’approvazione all’unanimità degli argomenti trattati.

Anche in un periodo così difficile il consorzio è riuscito a dimostrare un’efficienza invidiabile, superando gli ostacoli imposti dal Covid 19 come il “distanziamento sociale” con l’ausilio delle moderne tecniche comunicative. Un esempio per tutti di efficienza, ma soprattutto di passione di chi lo gestisce e lo rappresenta.