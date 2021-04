A Coreglia un percorso didattico alla scoperta del castagno

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 26 aprile 2021, 19:07

Il tanto atteso giorno della riapertura, purtroppo, è stato, in parte, segnato dal maltempo, in contrapposizione alle soleggiate giornate della settimana trascorsa: nonostante la leggera pioggerella, però, sono state molte le attività di ristorazione che hanno deciso di riaprire, sfidando il meteo

venerdì, 23 aprile 2021, 13:39

Torna a parlare di sanità il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi. E lo fa in seguito alla conferenza zonale dei sindaci, dove sono emerse in tutta la loro chiarezza criticità note da tempo

venerdì, 23 aprile 2021, 13:07

Gli esponenti di "Cambiamo! Coreglia", tramite una nota stampa, portano all'attenzione delle istituzioni il problema degli attacchi dei lupi ad allevamenti privati a scopo personale

venerdì, 23 aprile 2021, 08:31

Domenica 25 aprile alle 17 verrà trasmesso in diretta live streaming sui canali facebook e youtube del comune di Pescaglia l’evento culturale “Resistenza in provincia di Lucca: il caso Pescaglia”

giovedì, 22 aprile 2021, 11:04

La pro loco di Coreglia Antelminelli sostiene il 'Telefono Azzurro' allestendo un gazebo la mattina di sabato 24 aprile presso il Centro Commerciale Naturale di via Nazionale

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:10

La “Keep Clear and Run for Peace 2021” è un’importante manifestazione eco sportiva di running legata alla sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente che si svolgerà dal 23 al 29 aprile