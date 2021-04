Mediavalle



A scuola di sostenibilità per la Terra di domani

martedì, 20 aprile 2021, 19:45

In occasione del 51° Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra che si tiene il 22 aprile, Ecol Studio “torna a scuola” per parlare di qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera insieme agli studenti dell’Istituto Tecnico “Settore Tecnologico” Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano, divisione dell’ISI Barga.

Diego Pierami, specialist del Laboratorio Aria di Ecol Studio ed ex studente dell’Istituto di Borgo a Mozzano, grazie al coordinamento del professor Roberto Ciari, nella mattinata di giovedì 22 aprile terrà una lezione a distanza alle classi quinte dell’Istituto Enzo Ferrari sulle normative, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni industriali.

Il monitoraggio della qualità dell’aria e, in particolare, delle emissioni in atmosfera è uno strumento strategico allo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio, coerentemente agli obiettivi dell’Agenda 2030, nonché alla mitigazione del surriscaldamento globale.

In tale contesto, questa iniziativa vuole non soltanto trasferire conoscenze tecniche agli studenti, ma anche evidenziare il ruolo dei professionisti del futuro nella prevenzione e nella lotta al Climate Change, e dunque alla costruzione di un mondo migliore e più sostenibile: “Ognuno deve servire a qualcuno o a qualcosa,” ricorda Guido Fornari, fondatore di Ecol Studio S.p.A., “ed essere consapevole che con il proprio contributo può garantire il futuro delle prossime generazioni”.

L’iniziativa è frutto della lunga e proficua collaborazione tra la divisione tecnologica dell’ISI Barga e il laboratorio di analisi lucchese, che anche grazie al contributo di numerosi ex-studenti dell’Istituto è oggi uno dei principali player del settore a livello nazionale ed europeo, contando 9 sedi operative in Italia, 2 all’estero e quasi 300 dipendenti.

Sono infatti molti, i professionisti di Ecol Studio che hanno iniziato il loro percorso professionalizzante all’istituto di Borgo a Mozzano: “Una scuola che prepara i futuri tecnici e responsabili di laboratorio in modo eccellente,” sottolinea Claudio Fornari, amministratore unico di Ecol Studio S.p.A. “La nostra azienda attinge regolarmente ai diplomati dell’ISI Barga, e non soltanto per le funzioni tecniche. Molti ragazzi usciti dalla scuola di Borgo a Mozzano ricoprono oggi, in Ecol Studio, ruoli di responsabilità anche in settori diversi dal laboratorio, come l’IT e il commerciale. La marcata focalizzazione del percorso di studi sui processi industriali e tecnologici tipici del territorio e un approccio che permette agli studenti di sviluppare autonomamente e in tempi rapidi metodi e procedure, sono per noi un valore aggiunto che ci consente di crescere con successo in un mercato estremamente competitivo.”

La lezione di giovedì 22 aprile 2021 tenuta dall’esperto di Ecol Studio è soltanto l’atto inaugurale di un più ampio progetto condiviso tra il laboratorio di analisi e l’Istituto Enzo Ferrari, che vedrà gli studenti impegnati nel monitoraggio della qualità dell’aria del territorio del Comune di Borgo a Mozzano nel corso del prossimo anno scolastico. Un percorso educativo e professionalizzante mirato a fornire strumenti di sostenibilità ai tecnici e agli esperti di domani.