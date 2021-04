Mediavalle : coreglia antelminelli



Cambiamo!: "Chi paga i danni ai privati causati dai lupi?"

venerdì, 23 aprile 2021, 13:07

Gli esponenti di "Cambiamo! Coreglia", tramite una nota stampa, portano all'attenzione delle istituzioni il problema degli attacchi dei lupi ad allevamenti privati a scopo personale.



Ad intervenire sulla questione è Giovanna Marsili, già candidata sindaco alle amministrative del 2020, che oggi si fa portavoce della problematica riscontrata da alcune famiglie private, che non avendo un azienda agricola, si trovano tagliate fuori da possibili ristori per danni subiti verso i capi. "È importante - secondo Marsili - che il comune si faccia carico del problema, mitigando possibili soluzioni".



Della stessa opinione è Luigi Zaccaria, responsabile comunale di "Cambiamo! con Toti": "Purtroppo i ristori sono accessibili ad aziende agricole e non a privati che hanno allevamenti domestici di pochi animali. Una situazione penalizzante anche per lo smaltimento delle carcasse dopo la predazione, che rimane a carico del cittadino danneggiato".



"Per questo - hanno concluso Marsili e Zaccaria - nei prossimi giorni chiederemo un incontro al sindaco per proporre alcune possibili soluzioni, poiché Cambiamo! si pone come la voce dell'opposizione tra la gente a Coreglia".