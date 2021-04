Coreglia: ecco il numero vincente delle lotteria della pasimata

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 2 aprile 2021, 19:17

Prorogata fino al 15 aprile l’ordinanza comunale, firmata dal sindaco Marco Remaschi, che impone la manutenzione di piante e vegetazione bordo strada

giovedì, 1 aprile 2021, 15:41

Saranno interamente finanziate e realizzate dalla Ditta Industrie Cartarie Tronchetti Spa le opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico derivante dal Rio Secco nell'area del Fontanone

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:45

Informazioni chiare e dettagliate sulla campagna di vaccinazione, attraverso un incontro con la conferenza aziendale dei sindaci e con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. È questa la richiesta

venerdì, 26 marzo 2021, 13:08

La dirigente dell'ISI di Barga - ITT E. Ferrari di Borgo a Mozzano desidera informa che in questi giorni la scuola ITT E. Ferrari Borgo a Mozzano (Istituto Tecnico ad Indirizzo Chimico e Materiali), ha ricevuto un generoso contributo da parte della dirigenza dell'Alce S.p.a. stabilimento di Fomoli

giovedì, 25 marzo 2021, 19:00

Scoppiato incendio sul monte Penna, proprio sopra la cittadina di Fornaci di Barga. Per adesso, a causa dell'altezza del rogo e dell'avvicinarsi della notte, i vigili del fuoco non sono potuti intervenire via terra

giovedì, 25 marzo 2021, 13:48

È in corso la distribuzione dei nuovi calendari della raccolta differenziata: da lunedì 29 marzo, infatti, Coreglia Antelminelli passa in RetiAmbiente Spa e sarà quindi Ascit Servizi Ambientali a gestire il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana per il territorio comunale