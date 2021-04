Mediavalle



Coreglia, prorogata ordinanza per manutenzione piante

venerdì, 2 aprile 2021, 19:17

Prorogata fino al 15 aprile l’ordinanza comunale, firmata dal sindaco Marco Remaschi, che impone la manutenzione di piante e vegetazione bordo strada. In particolare, i cittadini devono provvedere alla manutenzione e al taglio della vegetazione presente sui terreni confinanti con strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) e adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per non compromettere la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.

Il compito della messa in sicurezza di piante, arbusti e alberi spetta a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori di immobili e terreni confinanti con le strade pubbliche.

Nello specifico, l’ordinanza firmata dal sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, impone la regolamentazione di quella vegetazione che invade le strade, nasconde la segnaletica stradale, crea problemi di visibilità alla circolazione e che, in generale, può o potrebbe causare un pericolo per i cittadini. Lo stesso provvedimento riguarda anche le ramaglie cadute o protese verso la strada a seguito di intemperie e la regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti sulla sede stradale.

I cittadini che non provvederanno alla manutenzione incorreranno in sanzioni amministrative e i lavori saranno ugualmente eseguiti dagli uffici comunali, con le spese a carico del titolare.