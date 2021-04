La pro loco di Coreglia sostiene il 'Telefono Azzurro'

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:10

La “Keep Clear and Run for Peace 2021” è un’importante manifestazione eco sportiva di running legata alla sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente che si svolgerà dal 23 al 29 aprile

martedì, 20 aprile 2021, 19:45

Per la Giornata Mondiale della Terra 2021, Ecol Studio e ISI Barga insieme per la qualità dell’aria e il controllo delle emissioni in atmosfera

lunedì, 19 aprile 2021, 14:47

Cronaca di un'amministrazione aperta a nuove sfide: i consiglieri di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli (Giorgio Daniele, Matilde Gambogi, Piero Taccini e Andrea Marchetti) ripercorrono le tappe di questo, per certi versi "anomalo", mandato

sabato, 17 aprile 2021, 17:04

Supportare le persone nella prenotazione dei vaccini, attraverso operatori qualificati e preparati: l'amministrazione comunale di Coreglia, insieme con le associazioni di volontariato del territorio, interviene a a sostegno dei cittadini per la campagna vaccinale anti-Covid-19

martedì, 13 aprile 2021, 14:23

Ad intervenire dopo l’ennesima frana che ha creato non poche difficoltà di collegamento tra la Piana di Lucca e la Mediavalle-Garfagnana sono il responsabile del dipartimento Montagna e zone disagiate di Fratelli d’Italia, Luca Mastronaldi, assieme al consigliere provinciale di FdI, Riccardo Giannoni

lunedì, 12 aprile 2021, 17:36

Disagi al traffico sulla strada Ludovica, interrotta a causa di una frana all’altezza dei laghetti in località La Macchia, proseguendo dalla rotatoria di Valdottavo in direzione Lucca