“La Resistenza in provincia di Lucca: il caso Pescaglia”: un evento in live streaming

giovedì, 22 aprile 2021, 11:04

La pro loco di Coreglia Antelminelli sostiene il 'Telefono Azzurro' allestendo un gazebo la mattina di sabato 24 aprile presso il Centro Commerciale Naturale di via Nazionale

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:10

La “Keep Clear and Run for Peace 2021” è un’importante manifestazione eco sportiva di running legata alla sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente che si svolgerà dal 23 al 29 aprile

martedì, 20 aprile 2021, 19:45

Per la Giornata Mondiale della Terra 2021, Ecol Studio e ISI Barga insieme per la qualità dell’aria e il controllo delle emissioni in atmosfera

lunedì, 19 aprile 2021, 14:47

Cronaca di un'amministrazione aperta a nuove sfide: i consiglieri di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli (Giorgio Daniele, Matilde Gambogi, Piero Taccini e Andrea Marchetti) ripercorrono le tappe di questo, per certi versi "anomalo", mandato

sabato, 17 aprile 2021, 17:04

Supportare le persone nella prenotazione dei vaccini, attraverso operatori qualificati e preparati: l'amministrazione comunale di Coreglia, insieme con le associazioni di volontariato del territorio, interviene a a sostegno dei cittadini per la campagna vaccinale anti-Covid-19

martedì, 13 aprile 2021, 14:23

Ad intervenire dopo l’ennesima frana che ha creato non poche difficoltà di collegamento tra la Piana di Lucca e la Mediavalle-Garfagnana sono il responsabile del dipartimento Montagna e zone disagiate di Fratelli d’Italia, Luca Mastronaldi, assieme al consigliere provinciale di FdI, Riccardo Giannoni