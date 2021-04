Mediavalle : coreglia antelminelli



Scrivono frasi ingiuriose contro i carabinieri: denunciati due giovani

martedì, 27 aprile 2021, 10:19

di daniele venturini

I carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, dopo una breve indagine, hanno denunciato, alla procura della repubblica di Lucca, due giovani del luogo, che alcuni giorni fa avevano scritto sul muro della centralina Enel, nel parcheggio del centro storico sotto la chiesa parrocchiale, la scritta: "A.C.A.B.", acronimo di 'All cops are bastards' (letteralmente "tutti i poliziotti sono bastardi"). In alcuni casi viene scritto 1312, si tratta della stessa parola rappresentata utilizzando il numero delle lettere nell'alfabeto (1 = A, 3 = C, 1 = A, 2 = B.)



Uno dei due giovani era stato multato dai militari di Coreglia per violazione del coprifuoco, alcuni giorni prima che apparissero le frasi ingiuriose contro i carabinieri.