Mediavalle : coreglia antelminelli



Torna l'azalea di Fondazione Airc per la festa della mamma

lunedì, 3 maggio 2021, 08:34

Torna l'azalea di Fondazione Airc per la festa della mamma. "L'azalea della ricerca": appuntamento sabato 8 maggio, dalle 9.30 alle 12,30, con la partecipazione della pro loco di Coreglia Antelminelli.

"Sabato - dichiara Fulvio Mandriota, presidente della pro loco di Coreglia - facciamo rifiorire l'Azalea di Fondazione AIRC per combattere i tumori che colpiscono le donne! I nostri volontari ti aspettano a Piano di Coreglia presso il Centro Commerciale Naturale sulla via Nazionale. Come tradizione, in occasione della festa della mamma, con l'Azalea della Ricerca AIRC offre un modo unico e ricco di significati per festeggiare tutte le mamme".