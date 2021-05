Mediavalle



A Barga e Ghivizzano i laboratori esplorativi per bimbi

venerdì, 28 maggio 2021, 16:03

Sabato 5 giugno doppio appuntamento con il laboratorio esplorativo, #MyHeritage, rivolto ai bambini di età 6/11 anni che va alla scoperta del territorio e del patrimonio che ci circonda: la mattina a Barga, con ritrovo alle ore 10,30 sul Fosso e il pomeriggio a Ghivizzano, appuntamento alle ore 14,30 al Portello, porta storica del borgo.

Il progetto, coordinato dalle storiche dell’arte Lucia Morelli e Riccarda Bernacchi dell’associazione Venti d’Arte, è promosso dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e si rivolge alle giovani generazioni mettendo al centro il ruolo della cultura nello sviluppo della società. Si tratta di incontri laboratorio, il cui primo appuntamento si è già tenuto a Borgo a Mozzano ad ottobre, che permettono di far conoscere meglio i luoghi e le particolarità dei nostri borghi.

I laboratori esplorativi sono così strutturati: i bambini sono invitati a compiere un vero e proprio viaggio esplorativo all’interno del patrimonio del proprio paese, andando ad individuare e disegnare il luogo, il monumento, o edificio da cui sono stati particolarmente attratti

#MyHeritage si è collocato all’interno del Progetto Internazionale Reconnecting with your culture, promosso dal Centro di ricerca Internazionale EdA Esempi di architettura, con il forum UNESCO University and Heritage (Spagna) e ICOMOS Comitè Internacional Monumentos y Sitios (Italia y Perù) mettendo a dialogo i bambini di tutto il mondo e identificando un preciso metodo pedagogico.

In ottemperanza alle vigenti normative anti Covid, i laboratori sono aperti ad un massimo di 14 bambini. E’quindi necessaria la prenotazione alla mail ventidarte@libero.it - cell. 3337355237 - I laboratori sono gratuiti.