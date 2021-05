Mediavalle



Addio a Nedo Poli, FI: “Un riferimento per tutto il territorio”

mercoledì, 19 maggio 2021, 12:36

“Oggi è scomparso un uomo importante per tutta la provincia e non solo, una persona seria e di riferimento”, affermano i rappresentanti di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni, on. Deborah Bergamini e il coordinatore provinciale di Lucca Maurizio Marchetti, ricordando Nedo Poli, uomo che ha dedicato la sua vita alla politica, tristemente scomparso oggi nella sua casa di Piano di Coreglia, dove lascia moglie e figlia.

“Nedo era prima di tutto un amico, un uomo garbato, intelligente e sempre pronto alla discussione e al chiarimento – raccontano gli azzurri – ma era anche un uomo delle istituzioni che ha dato moltissimo al nostro territorio”.

“La sua scomparsa così prematura ci rattrista -concludono- ed esprimiamo la totale vicinanza alla famiglia e tutto il nostro cordoglio, sia a titolo personale che a nome di tutta la comunità regionale di Forza Italia”.