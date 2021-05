Mediavalle



Ceccarelli: "Nedo Poli e il suo legame particolare con la Garfagnana"

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:03

“Ho appreso con dispiacere della scomparsa di Nedo Poli già Parlamentare dell’UDC, un amico con il quale ho condiviso il comune impegno politico imparando ad apprezzarne le doti di umanità, disponibilità e competenza, con un legame tutto particolare per la sua amata Garfagnana. Pertanto in questo triste momento, mi sento di esprimere sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, per la dolorosa perdita del loro amato congiunto”.

Commenta così il consigliere comunale di Capannori Gaetano Ceccarelli, già segretario provinciale dell’UDC di Lucca, in riferimento alla notizia della scomparsa dell’on.le Nedo Poli.