Mediavalle



Coreglia riparte: sarà un'estate ricca di arte, musica e letteratura

martedì, 25 maggio 2021, 13:30

di tommaso boggi

Un calendario fitto di eventi quello presentato dall'amministrazione comunale di Coreglia in collaborazione con le associazioni del comune.



Dalla sala consiliare della sede comunale distaccata di Ghivizzano è stato infatti oggi reso pubblico il calendario completo degli eventi, da giugno fino a novembre, che spazieranno attraverso tutte le forme d'arte ed intrattenimento con un occhio di riguardo verso la musica e la storia del territorio.



Nella sala erano presenti tutte le associazioni del territorio coinvolte mentre Sabrina Santi, assessore alla cultura, turismo e promozione del territorio oltre che vicesindaco del paese ha fatto gli onori di casa: "sono emozionata e soddisfatta, perché si corona il lavoro iniziato mesi fa assieme a Carmen (Ballestrieri, consigliere comunale ndr) ed alle associazioni del territorio. La nostra intenzione è di far innamorare i cittadini del nostro territorio attraverso l'arte, la musica e la letteratura" ha affermato il vicesindaco, precisando poi come sia uno degli obiettivi prefissati "far sì che Coreglia sia conosciuta ovunque come il borgo dei figurinai".



Una tradizione antica e ben conosciuta quella delle statuine a Coreglia, che vanta l'unico museo al mondo sull'argomento dove verranno inoltre organizzate una serie di "visite interattive" dove le statute, che vedranno degli attori prestare loro la voce, racconteranno ai visitatori la loro vita.



Altro accento particolare è andato sulla musica, gestita quest'anno dall'Associazione Serchio delle Muse, che accompagnerà l'estate coreglina con numerosi eventi con l'intenzione, come ha affermato Claudio Roni dell'associazione, di "portare la musica "colta" tra la gente, farle ritrovare la dimensione popolare che aveva fino a qualche decennio fa".



In foto il calendario preciso degli eventi e di seguito i recapiti per informazioni e chiarimenti:Ufficio cultura 058378152Mail i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it