Mediavalle



Del Carlo e Lombardi (Udc): "Nedo Poli, perdita dolorosa"

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:16

Lutto nell'Udc per la scomparsa dell'onorevole Nedo Lorenzo Poli, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Piano di Coreglia. Poli lascia la moglie, la figlia, il genero, il nipote, le sorelle e la cognata.

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale e nazionale come Parlamentare della Repubblica. Le popolazioni della Valle del Serchio e non solo, perdono un importante punto di riferimento. Formulo a tutta la sua famiglia le mie più sentite condoglianze".

"Ho avuto l'onore – ha proseguito Alessia Lombardi, sua collaboratrice e responsabile comunicazione dell'Udc Toscana – di lavorare con lui dal 2008 fino alla fine. Per è sempre stato un punto di riferimento non solo politico, ma anche umano. Nedo era una persona sempre disponibile nei confronti di tutti ed aveva un'umanità e una voglia di vivere uniche. Con lui perdo un'altra persona importante, che nei momenti difficili trovava sempre una parola di conforto. Mi unisco al dolore dei familiari per questa perdita così dolorosa. Nedo ha lasciato qualcosa d'importante in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ciao Nedo".