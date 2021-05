Donati 24 computer ricondizionati al comune di Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 29 maggio 2021, 15:07

Nasce il palazzetto di Coreglia Antelminelli. A Ghivizzano, accanto alla nuova scuola media "G. Ungaretti". Un luogo bello, sicuro, grande, attrezzato e capace di ospitare studenti e cittadini, associazioni sportive ed eventi

venerdì, 28 maggio 2021, 16:03

Sabato 5 giugno, a Barga e Ghivizzano, i bimbi accompagnati dai genitori, sono invitati a partecipare ai laboratori esplorativi (gratuiti) MyHeritage a cura di Venti d'Arte associazione culturale e promossi da Unione dei Comuni della Media Valle

venerdì, 28 maggio 2021, 14:32

Al via il progetto della nuova pista pedonale ciclabile che collegherà i paesi di Monsagrati e San Martino in Freddana. La pista pedonale ciclabile Monsagrati - San Martino sarà costruita sul percorso della vecchia via vicinale che partendo dalla località “Marracci” giunge fino alla Chiesa di San Martino

venerdì, 28 maggio 2021, 10:07

A Coreglia si inaugura il nuovo palazzetto dello sport: l'appuntamento è per domani, sabato 29 maggio, alle 10, a Ghivizzano, accesso da via di Gretaglia, proprio accanto alla scuola media

mercoledì, 26 maggio 2021, 23:44

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, con due mezzi, e coadiuvati dalla stazione centrale di Lucca, sono intervenuti questa sera, a Piano di Coreglia, per domare un incendio scoppiato all'interno di una fabbrica che produce scacchi

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:18

Brutto incidente per un operaio che, oggi pomeriggio, intorno alle 14.40, è caduto da una scala da un'altezza di circa sei metri riportando un politrauma, ma rimanendo comunque sempre cosciente