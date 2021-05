Inaugura il nuovo palazzetto dello sport a Ghivizzano

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 28 maggio 2021, 14:32

Al via il progetto della nuova pista pedonale ciclabile che collegherà i paesi di Monsagrati e San Martino in Freddana. La pista pedonale ciclabile Monsagrati - San Martino sarà costruita sul percorso della vecchia via vicinale che partendo dalla località “Marracci” giunge fino alla Chiesa di San Martino

mercoledì, 26 maggio 2021, 23:44

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, con due mezzi, e coadiuvati dalla stazione centrale di Lucca, sono intervenuti questa sera, a Piano di Coreglia, per domare un incendio scoppiato all'interno di una fabbrica che produce scacchi

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:18

Brutto incidente per un operaio che, oggi pomeriggio, intorno alle 14.40, è caduto da una scala da un'altezza di circa sei metri riportando un politrauma, ma rimanendo comunque sempre cosciente

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:45

Sindacalisti (anche dalla Valle del Serchio) sono scesi in piazza, questa mattina a Lucca, per dire basta agli infortuni sul posto di lavoro

martedì, 25 maggio 2021, 13:30

Dalla sala consiliare della sede comunale distaccata di Ghivizzano è stato oggi reso pubblico il calendario completo degli eventi, da giugno fino a novembre, che spazieranno attraverso tutte le forme d'arte ed intrattenimento con un occhio di riguardo verso la musica e la storia del territorio

martedì, 25 maggio 2021, 11:43

Dopo il successo delle altre uscite la Pro Loco di Coreglia presenta nuovamente l'evento “Ripuliamo in compagnia”, una giornata dedicata alla pulizia e alla percorrenza degli itinerari storici e culturali della via del Volto Santo e della Via Matildica nel comune di Coreglia Antelminelli