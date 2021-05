Mediavalle



Inaugura l'antico ospitale San Leonardo

lunedì, 10 maggio 2021, 08:48

Evento da non perdere quello del 29 maggio, dove si terrà l'inaugurazione del ristrutturato “Antico ospitale San Leonardo” (via Nazionale 198, Ghivizzano): a partire dalle 17 si terrà una visita guidata della struttura, accompagnata da cenni storici a cura dell’avvocato Giulietta Valenti Radici. Verrà donata in seguito l'opera pittorica “Il volto accanto” di Simonetta Princivalle, per la serie “l'arte contemporanea lungo il Volto Santo” e sarà offerta una degustazione di prodotti locali. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite una mail con nominativi e un contatto telefonico a feisct@libero.it .

L'evento è organizzato con il patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli in collaborazione con altre associazioni fra le quali Proloco, Slowfood e istituto storico lucchese: altri eventi promossi dal comune saranno il 24 luglio, con un concerto musicale in omaggio a Ennio Morricone, e il 28 agosto con Un Talk Show su cibo e natura.