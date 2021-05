Mediavalle : piano di coreglia



Industrie Cartarie Tronchetti: si presenta il piano di completamento del sito produttivo

venerdì, 14 maggio 2021, 09:34

Incontro pubblico per presentare il piano di completamento del sito produttivo di Piano di Coreglia di Industrie Cartarie Tronchetti. A organizzarlo è l'amministrazione comunale di Coreglia, che ha fissato per venerdì 21 maggio, alle 18, al Drop Club di Piano di Coreglia, l'incontro aperto ai cittadini.

Presenti il sindaco, Marco Remaschi, l'assessora all'urbanistica, Barbara Gonnella, l'intera amministrazione comunale e i referenti di Industrie Cartarie Tronchetti.

Lo scorso 28 aprile, infatti, ICT ha ufficialmente protocollato al Comune di Coreglia Antelminelli, il progetto di completamento del sito produttivo, da circa 50 milioni di euro, che prevede una serie di interventi complessi e sostanziosi nella frazione di Piano di Coreglia.

"Il progetto - spiega il sindaco, Marco Remaschi - dovrà ora seguire il procedimento amministrativo e tecnico e passerà al vaglio degli uffici e degli enti competenti, chiamati a esprimersi, in prima battuta, sugli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali. Tuttavia per noi è fondamentale, da subito, coinvolgere la cittadinanza in questo percorso, per informarla e renderla partecipe. Abbiamo di fronte un progetto molto importante e molto complesso al tempo stesso, per il quale vogliamo garantire la massima informazione. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare questo momento pubblico".

I cittadini, dopo una prima parte introduttiva che sarà coadiuvata anche dalla visione di un video, potranno conoscere più da vicino il piano di completamento di Industrie Cartarie Tronchetti grazie anche alle tavole di progetto che saranno esposte al Drop Club.

L'iniziativa è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.