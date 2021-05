Mediavalle



Infortuni sul lavoro, sindacati in piazza: "Più controlli e sicurezza"

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:45

di chiara grassini

"Mettiamo al centro del lavoro la sicurezza", "Chiediamo controlli" hanno urlato i sindacati che questa mattina sono scesi in piazza Napoleone per dire basta agli infortuni sul posto di lavoro.



Le varie sigle sindacali - Cisl Toscana Nord, Cgil Toscana, Cgil-Fiom, Uil, Fiom Cgil Toscana, Spi-Cgil, Uil F.p.l (federazione poteri locali) e Uilm (unione italiana lavoratori metalmeccanici) - hanno chiesto più controlli, sicurezza e maggiori responsabilità da parte delle aziende.

"Si continua a lavorare in condizioni difficili - ha affermato Gino Spicciani, rappresentante dei lavoratori per la prevenzione sul lavoro e Rsu della Fabio Perini e che ha parlato a nome della segreteria Fim-Cisl Toscana Nord -. La morte e gli infortuni tendono a non diminuire, anzi, si mantengono. Ne avvengono tre al giorno nei settori edile, agricolo, metalmeccanico e nelle aziende medio-grandi e medio-piccole". Spicciani ha spiegato il motivo della manifestazione: "Protestiamo per stimolare le industrie e i datori di lavoro a farsi portavoce nei confronti dello Stato".

Giacomo Saisi, segretario Uil Toscana Nord, ha illustrato più nel dettaglio i dati relativi ai decessi registrati nel 2020 a livello nazionale: 1270 le vittime, 200 nel mese di aprile. "Nel nostro Paese lavorano quattro milioni di imprese - ha detto -; su dieci mila controlli, ottomila fabbriche sono risultate irregolari dal punto di vista della sicurezza. E' un'emergenza nazionale: serve una soluzione".

Secondo Stefano Tortelli, rappresentante dei lavoratori sicurezza territoriale, è opportuno portare all'attenzione sì i problemi legati alla difesa dei lavoratori, ma è importante anche fare formazione in modo che non ci siano incidenti soprattutto ora nella fase di ripartenza.

Il segretario Fiom-Cgil provinciale Mauro Rossi ha affermato che i controlli sono limitati, anche se lo erano già prima della pandemia. Gli infortuni avvengono maggiormente nelle ditte in appalto a fine turno. Perchè? "Semplice: poca protezione, scarse garanzie e i lavoratori sono più ricattati".

Un concetto simile lo ha espresso pure Rossano Rossi, il segretario provinciale Cgil. La pandemia ha portato alla precarietà, al lavoro nero, allo sfruttamento e al lavoro grigio. "Servono più controlli ed è significativo ridare dignità a chi lavora" ha concluso il sindacalista.



Alle 11:30, terminata la protesta, le sigle sindacali hanno incontrato il prefetto in questo giorno dedicato alle morti sul lavoro. E a tal proposito è stata ricordata Luana D'Orazio, la giovane mamma di 22 anni che ha perso la vita in un'azienda di Montemurlo.