Operaio cade da una scala: si alza Pegaso

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:18

Brutto incidente per un operaio che, oggi pomeriggio, intorno alle 14.40, è caduto da una scala da un'altezza di circa sei metri riportando un politrauma, ma rimanendo comunque sempre cosciente. Pare, infatti, che la caduta sia stata attutita da un tetto.



L'incidente è avvenuto presso una ditta, in località Piegaio, nel comune di Pescaglia.



Sul posto si è diretta l'ambulanza, con medico all'interno, della Misericordia di Borgo a Mozzano e l'elisoccorso Pegaso che è atterrato al campo sportivo di Piegaio. Presenti, per i rilievi, i carabinieri.