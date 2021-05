Mediavalle : coreglia antelminelli



Scomparsa Nedo Poli, il cordoglio del sindaco Marco Remaschi

mercoledì, 19 maggio 2021, 16:44

"Una notizia che mi rattrista: con la scomparsa di Nedo Poli se ne va un punto di riferimento politico molto importante per la Valle del Serchio, per la provincia di Lucca e per la nostra regione". Inizia così il cordoglio del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che riannoda i fili della memoria, quella memoria che lo lega alla figura di Poli, anima del Cdu poi Udc, sindaco di Coreglia a inizio anni '80, segretario regionale dell'Udc, consigliere del Ministro Buttiglione per le politiche comunitarie, poi membro del Cda di Inps e, infine, senatore della Repubblica, poi rieletto alla Camera.

"Non ci siamo sempre trovati d'accordo - continua Remaschi -, talvolta le nostre posizioni si sono scontrate, talvolta abbiamo discusso. Ma di Nedo non potevi non apprezzare l'umanità e la capacità politica. Un uomo delle istituzioni, un uomo innamorato della politica, che della politica ha vissuto, interpretato e ricoperto stagioni diverse, ruoli diversi. Di sicuro è stato un punto di riferimento per il nostro territorio e ha portato il nostro territorio a tutti i livelli istituzionali. Lo ricordo così: come persona preparata, con la quale potevi anche non trovarti d'accordo, ma dalla quale avevi solo da imparare, soprattutto per la passione con la quale curava i rapporti e per la dedizione grazie alla quale ha sempre mantenuto un rapporto vero con la propria comunità di origine. Mi stringo quindi intorno alla famiglia di Nedo Poli in questo giorno triste: a loro va il mio cordoglio personale e di tutta l'amministrazione comunale. Ciao Nedo".