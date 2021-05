Mediavalle



Scomparsa Nedo Poli, Menesini: "Un politico che ha dato tanto alla Valle del Serchio"

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:35

"Dispiace molto; rattrista davvero dover piangere la scomparsa di Nedo Poli, storico sindaco di Coreglia Antelminelli negli anni '80 e poi, nel decennio successivo, consigliere nazionale del Partito Popolare Italiano. Per molti – dichiara il presidente della provincia Luca Menesini - Nedo era un vero punto di riferimento non solo politico, nel Cdu poi Udc, ma anche e soprattutto umano. Certo, in Mediavalle e in Valle del Serchio era conosciutissimo e apprezzato, ma le sue doti hanno travalicato i confini locali soprattutto quando nei primi anni 2000 è stato consigliere del Ministro Buttiglione per le politiche comunitarie, poi membro del cda di Inps e, soprattutto, come senatore della Repubblica, poi rieletto alla Camera.

Di lui ricordo i modi gentili accompagnati alla fermezza delle persone decise, la particolare sensibilità per le problematiche legate al mondo del lavoro, lui che era stato consulente del lavoro, e la vena battagliera. E da uomo nato e cresciuto in una piccola comunità, possedeva tra molto altro quella grande dote dell'umiltà dell'approccio e il legame forte con la terra di origine. Quella Valle del Serchio della provincia di Lucca a cui ha dato tanto e che ora lo piange insieme a tutti noi.

Alla moglie e alla figlia di Nedo vanno il mio abbraccio e la mia vicinanza sia personale sia come presidente della Provincia di Lucca".