Torna l'evento 'Ripuliamo in compagnia"

martedì, 25 maggio 2021, 11:43

Dopo il successo delle altre uscite la Pro Loco di Coreglia presenta nuovamente l'evento “Ripuliamo in compagnia”, una giornata dedicata alla pulizia e alla percorrenza degli itinerari storici e culturali della via del Volto Santo e della Via Matildica nel comune di Coreglia Antelminelli: domenica 30 maggio si partirà alle ore 9 presso la farmacia Toti a Piano di Coreglia per pulire la via Nazionale da Piano di Coreglia fino a Calavorno, così da arrivare all’area di sosta “Volta della Luna” intorno alle 11:30.

Visto che si tratta di una zona a traffico sostenuto la Pro Loco distribuirà gilet catarifrangenti per rendere la passeggiata più sicura, oltre che tutto il materiale necessario: per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione, e per ulteriori informazioni si potrà contattare gli organizzatori al numero 346 809 6042 o tramite la mail proloco.coreglia@gmail.com