Mediavalle



Tronchetti amplia lo stabilimento a Piano di Coreglia: previste nuove assunzioni

venerdì, 21 maggio 2021, 19:18

di viola pieroni

“Questo è un evento partecipativo organizzato dall'amministrazione comunale del comune di Coreglia assieme alle industrie cartarie Tronchetti per presentare ai cittadini il nuovo progetto di ampliamento dello stabilimento dell'azienda. Voglio ringraziare innanzitutto i proprietari del Drop che ci hanno ospitato e hanno allestito l’area esterna.” Queste le prime parole della presentazione del sindaco Marco Remaschi, davanti ad un'ampia platea di spettatori, fra cui tutti i componenti del consiglio comunale.



Un investimento rilevante sul territorio e sul comune per il quale le industrie Tronchetti interverranno con 50 milioni di euro, completando i lavori presumibilmente fra febbraio e marzo 2022. Ci sono percorsi molto innovativi: ci sarà un ampiamento della linea produttiva, sei nuove linee di trasformazione per tutti i prodotti dell'azienda che porteranno ad un raddoppio dei volumi prodotti, assieme ad un magazzino robotizzato con tecnologie ultramoderne per i pallet in entrata e in uscita.



“Sarà costruita - ha spiegato Remaschi - anche una nuova palazzina per gli uffici, ma oggi sono prioritari da parte dell'azienda gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, tramite lo spostamento del corso del Rio Secco, già condivisa con i soggetti interessati e con l'amministrazione, che permetterà di mettere in sicurezza il sito produttivo. Mi aspetto una ricaduta sul territorio in termini di operatori, aziende, specialisti del settore e soprattutto occupazione: mai come ora la creazione di nuovi posti di lavoro è fondamentale, e mentre a fine aprile l’azienda conta 236 dipendenti diretti, grazie al nuovo progetto 115 di questi andrebbero a lavorare nei nuovi settori, oltre a quasi cinquanta nuove assunzioni. Dunque, con oltre quattrocento dipendenti diretti e indiretti, potrebbe diventare il cuore delle industrie nella nostra provincia. La ricaduta sul territorio, inoltre, favorirà probabilmente anche le attività commerciali: per questo abbiamo deciso di presentare oggi il progetto, perché abbiamo davanti un iter di dieci mesi in cui potremo raccogliere suggerimenti dai cittadini e dalla comunità in merito alle opere di mitigazione di carattere ambientale e paesaggistico, oltre che per informarli delle opportunità offerte dall'amministrazione. Noi come amministrazione siamo contenti, la nostra collaborazione con l’azienda Tronchetti è iniziata nel 2010, e ora dopo altri paesi in Europa si sta concentrando su Italia e in particolare su questo sito, di cui siamo orgogliosi. Oggi è un momento di partenza, e speriamo che sia l’inizio per raggiungere un obiettivo importante".



A seguire, l’assessore per gli aspetti urbanistici Barbara Gonnella ha dichiarato che in questi mesi sono state condivise con l'azienda numerose strategie di mitigazione visiva possibili, e ora il progetto passerà alla valutazione di tutti gli enti e alla Regione Toscana. Infatti il magazzino robotizzato avrà dimensioni ragguardevoli, con una lunghezza di 167 metri, una larghezza di 57 e un'altezza di 35: l'obiettivo in questo caso è far sì che l'opera si adatti al territorio, salvaguardando anche chi abita in prossimità dell'impianto, a livello rumore e di paesaggio.



A parlare del progetto a livello tecnico è stato infine il geometra Carmassi, dopo aver proiettato due brevi video che riassumevano visivamente l'idea del progetto.