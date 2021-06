Al museo con visite guidate interattive per far rivivere la storia dei figurinai

Altri articoli in Mediavalle

domenica, 27 giugno 2021, 11:59

Il nuovo consiglio eletto sarà formato da Sabrina Babboni, Gianfranco Canal, Lucia Madrigali, Andrea Marchetti, Fulvio Mandriota, Daniele Santi e Tania Verona

venerdì, 25 giugno 2021, 17:53

Tutto il paese di Ghivizzano in piazza per Giovanni Di Lorenzo. È quanto successo ieri sera, giovedì 24, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, quando le telecamere di Sky Sport hanno raggiunto il paese dove è cresciuto, e dove vive la famiglia, del numero due della Nazionale di...

venerdì, 25 giugno 2021, 11:26

Per i cittadini del comune di Barga aprirà al pubblico da lunedì 5 luglio, in Località Rio Del Chitarrino- Zona Industriale, il nuovo Centro di Raccolta che andrà a sostituire quello di San Pietro in Campo, con stessi orari di apertura e stessi materiali conferibili

giovedì, 24 giugno 2021, 13:41

A Coreglia Antelminelli arriva "La notte romantica", l'evento nazionale, organizzato dall'associazione I Borghi più belli d'Italia insieme con la Pro Coreglia Aps e l'amministrazione comunale

giovedì, 24 giugno 2021, 12:58

Le telecamere di Sky a Ghivizzano e il paese si ritrova in piazza. È quello che succederà nella giornata odierna, giovedì 24 giugno, a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:38

Grande successo per il servizio di supporto alla popolare per la prenotazione dei vaccini, attivato dal comune di Coreglia, insieme con le realtà di volontariato del territorio