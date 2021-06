Aperto il museo di Celle dei Puccini

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 1 giugno 2021, 19:15

Prosegue l'attenzione di Rete Ferroviaria Italiana sulle stazioni più piccole, dopo gli importanti interventi grazie alle segnalazioni dei pendolari e della relativa Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest

lunedì, 31 maggio 2021, 08:36

L’associazione "Miniere Urbane" di Capannori ha donato al comune di Pescaglia 24 computer ricondizionati. Un gesto importante di generosità e collaborazione con l’amministrazione del comune di Pescaglia, che fa del rispetto dell’ambiente il fulcro della propria politica per il futuro del territorio

sabato, 29 maggio 2021, 15:07

Nasce il palazzetto di Coreglia Antelminelli. A Ghivizzano, accanto alla nuova scuola media "G. Ungaretti". Un luogo bello, sicuro, grande, attrezzato e capace di ospitare studenti e cittadini, associazioni sportive ed eventi

venerdì, 28 maggio 2021, 16:03

Sabato 5 giugno, a Barga e Ghivizzano, i bimbi accompagnati dai genitori, sono invitati a partecipare ai laboratori esplorativi (gratuiti) MyHeritage a cura di Venti d'Arte associazione culturale e promossi da Unione dei Comuni della Media Valle

venerdì, 28 maggio 2021, 14:32

Al via il progetto della nuova pista pedonale ciclabile che collegherà i paesi di Monsagrati e San Martino in Freddana. La pista pedonale ciclabile Monsagrati - San Martino sarà costruita sul percorso della vecchia via vicinale che partendo dalla località “Marracci” giunge fino alla Chiesa di San Martino

venerdì, 28 maggio 2021, 10:07

A Coreglia si inaugura il nuovo palazzetto dello sport: l'appuntamento è per domani, sabato 29 maggio, alle 10, a Ghivizzano, accesso da via di Gretaglia, proprio accanto alla scuola media