Mediavalle



Ascit, cambiano sede i centri di raccolta a Barga e Borgo a Mozzano

venerdì, 25 giugno 2021, 11:26

Per i cittadini del comune di Barga aprirà al pubblico da lunedì 5 luglio, in Località Rio Del Chitarrino- Zona Industriale, il nuovo Centro di Raccolta che andrà a sostituire quello di San Pietro in Campo, con stessi orari di apertura e stessi materiali conferibili.



Nel contesto del trasferimento il Centro di Raccolta di San Pietro in Campo resterà chiuso nelle giornate di mercoledì 30 giugno, giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 luglio.

Per il comune di Borgo a Mozzano invece il nuovo Centro di Raccolta di Socciglia (Zona industriale - lato fiume) sarà utilizzabile da sabato 3 luglio.



Socciglia manterrà gli stessi orari di Diecimo e permetterà ai cittadini di conferire gli stessi materiali. Anche in questo caso il centro di Diecimo resterà chiuso al pubblico giovedì 01 luglio per le operazioni tecniche legate al trasferimento.

Di seguito il riepilogo giorni e orari dei centri di raccolta:

Per Barga Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8:00 – 12:30

Martedì e Sabato 8:00–13:00/14:00–17:30 (CHIUSO I GIORNI FESTIVI)

Per Borgo a Mozzano: Giovedì 8:00 – 12:30; Martedì e Sabato 8:00–13:00/14:00– 16:30

(CHIUSO I GIORNI FESTIVI)