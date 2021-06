Mediavalle



Benigni e Bertieri (Lega): "Mettere in sicurezza la Lodovica"

giovedì, 17 giugno 2021, 08:30

Ilaria Benigni, consigliere provinciale Lega Salvini Premier, e Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, tornano nuovamente ad affrontare la questione della sicurezza stradale.



"Apprendiamo la notizia dell'approvazione da parte della provincia di Lucca del protocollo d'intesa con il comune di Castelnuovo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità lungo la SP13 di Valdarni - esordiscono le due -. Riteniamo che ogni azione diretta a mettere in sicurezza lo status dei cittadini sia giusta e condivisibile ma, visti gli ultimi avvenimenti che hanno interessato la SP20 Ludovica zona Borgo a Mozzano, crediamo che anche per questo tratto venga trovata una soluzione".



"Dal 2 di giugno ad oggi - spiegano - si sono verificati circa sette incidenti, tra cui uno mortale. La Ludovica è una via di comunicazione molto importante, infatti su di essa si concentra quasi tutto il traffico in direzione da e per la Garfagnana, che quotidianamente la percorre per raggiungere gli stabilimenti industriali della Mediavalle o della Piana di Lucca, ed è fondamentale anche per il trasporto commerciale. Inoltre, molti cittadini stanno chiedendo a più riprese che si intervenga in tempi brevi e sicuri".



"Tale "arteria di collegamento" con la Garfagnana in molti tratti risulta pericolosa - affermano -, si presenta sconnessa, con buche, assenza di guard rail, fondo stradale sdrucciolevole o scivoloso a causa di materiale viscido o pietrisco e cunette non segnalate. Va precisato, comunque, che la pericolosità della strada potrebbe essere dovuto anche ad altri fattori come ad esempio la scarsa illuminazione in alcuni tratti ma, soprattutto, la mancanza di segnaletica e/o dossi artificiali che possano in qualche modo limitare la velocità dei veicoli in transito".



"Chiediamo alla provincia - concludono - di intervenire immediatamente per ripristinare il manto stradale e mettere il tutto in sicurezza anche attraverso, come abbiamo chiesto per la SS12 del Brennero, l'installazione di autovelox fissi, o di dossi artificiali ma, soprattutto, vista la delega all'interno della provincia del primo cittadino di Borgo a Mozzano alla viabilità per la Mediavalle, chiediamo un pieno coinvolgimento anche del comune. Concludiamo nel ribadire che serve pure per la provinciale SP20 come per la SP13, un miglioramento viario e sicuro".