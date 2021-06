Mediavalle



Consiglio Unione dei Comuni, Lega: "Chiediamo lumi su quanto accaduto"

sabato, 12 giugno 2021, 09:41

I vertici provinciali del partito Lega Salvini Premier, insieme a quello locale della Mediavalle e Garfagnana, a distanza di ormai due settimane tornano sul tema dell'accaduto nell'ultima seduta del consiglio dell'unione dei comuni della Media Valle del Serchio che si è tenuta a Borgo a Mozzano.



"Constatato ad oggi - esordiscono - quanto accaduto in quella sede, dove la maggioranza, giunta e presidente hanno di fatto disertato l'assise da essi convocata perdi più non formulando nessuna giustificazione, siamo a prendere atto di un fatto più unico che raro, che ci lascia perplessi sia per l'accaduto in se anche per le modalità scelte, andando in contrasto con quanto sono i doveri istituzionali e di rispetto per il territorio e la cittadinanza".



"Tralasciando la libera scelta dei consiglieri di maggioranza di non essere presenti - incalzano -, non ci capacitiamo però sul comportamento adottato dalla giunta e dal suo presidente, composta dai sindaci dei comuni di Barga(Caterina Campani), Borgo a Mozzano (Patrizio Andreuccetti), Coreglia Antelminelli (Marco Remaschi), Bagni di Lucca (Paolo Michelini) e Pescaglia (Andrea Bonfanti)".



"Ci stupiamo quindi - affermano - che figure politiche di esperienza e spessore come quelle citate possano avere commesso una tale mancanza e leggerezza istituzionale, visto che stiamo parlando di un segretario provinciale del Partito Democratico, un ex assessore regionale sempre del PD e sindaci di ugual riferimento e ideale politico, con anni di esperienza amministrativa alle spalle. Avendo rappresentanza all'interno di tale consiglio, ci saremmo aspettati le dovute spiegazioni per l'increscioso accaduto, ma purtroppo ad oggi non ancora pervenute".



"In mancanza di ciò - concludono - siamo a questo punto noi a chiedere per conto dei cittadini lumi dalla giunta e e dal presidente sulla motivazione di quanto accaduto, al più tardi nella prossima seduta utile".