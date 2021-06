Corso formativo sulla castanicoltura

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 11 giugno 2021, 17:11

La ASL Toscana nord ovest risponde alle dichiarazioni del primo cittadino di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi a seguito della conferenza stampa convocata sulla situazione sanitaria in Valle del Serchio

venerdì, 11 giugno 2021, 08:41

Un gesto che sintetizza alla perfezione il saldo legame esistente tra il classe 1993, reduce da un’altra positiva annata con il Napoli, e il suo paese natale

giovedì, 10 giugno 2021, 16:04

Sanità in Valle del Serchio, così non va. A dirlo è il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che torna ad accendere i riflettori su quella che è una situazione da affrontare in modo programmatico, per garantire servizi certi al territorio e ai cittadini

giovedì, 10 giugno 2021, 12:20

In provincia di Lucca, oggi (10 giugno) si registrano in tutto 13 nuovi casi di contagio da Covid-19. Tre in Mediavalle del Serchio: 1 Bagni di Lucca, 1 Coreglia Antelminelli, 1 Borgo a Mozzano

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:00

A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, in una nota rilasciata alla stampa

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:08

Denunciato un bracconiere che, nelle campagne intorno al paese di Vitiana, ai margini del bosco, svolgeva, sprovvisto di licenza di caccia, un'attività illecita di cattura di fauna selvatica utilizzando gabbie a scatto, di cui una di notevoli dimensioni, adatta alla cattura di animali di grossa taglia