Mediavalle



Favola Di Lorenzo: le telecamere di Sky a Ghivizzano

giovedì, 24 giugno 2021, 12:58

Le telecamere di Sky a Ghivizzano e il paese si ritrova in piazza. È quello che succederà nella giornata odierna, giovedì 24 giugno, a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove gli inviati di Sky Sport saranno sul territorio per raccontare la favola di Giovanni Di Lorenzo, partito da queste terre e arrivato fino ai vertici del calcio nazionale, orgoglio degli Azzurri e di tutta Italia. L'appuntamento è quindi stasera, dalle 22.45 circa, in piazza IV Novembre a Ghivizzano.



"Per tutti noi è una grandissima soddisfazione - commenta il sindaco, Marco Remaschi, che ha chiamato a raccolta tutto il paese -. Anche lui è un portabandiera della ricchezza, della bellezza e delle unicità del nostro territorio, così capace di far parlare di sé".



E a Giovanni Di Lorenzo proprio l'amministrazione Remaschi vuole dedicare un riconoscimento pubblico, come deciso e votato all'unanimità nel corso dell'ultimo consiglio comunale. "Un gesto - prosegue Remaschi - che ci sembra quasi scontato, per lui che con umiltà, determinazione e semplicità ha sempre mostrato generosità e attenzione verso il proprio paese. Un riconoscimento che, per estensione, comprende anche tutta la famiglia di Giovanni. Aspetto quindi tutta la comunità in piazza a Ghivizzano questa sera: dalle 23 Sky farà un collegamento in diretta. Ci saranno i familiari di Giovanni, ci saranno gli amici, ci sarò io. E sarebbe bello esserci tutti, esserci in tanti, con le bandiere dell'Italia, per far sentire a Giovanni quanto gli vogliamo bene, quanto facciamo il tifo per lui, quanto siamo orgogliosi di lui".