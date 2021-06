Fulvio Mandriota confermato alla presidenza della pro loco di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 25 giugno 2021, 17:53

Tutto il paese di Ghivizzano in piazza per Giovanni Di Lorenzo. È quanto successo ieri sera, giovedì 24, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, quando le telecamere di Sky Sport hanno raggiunto il paese dove è cresciuto, e dove vive la famiglia, del numero due della Nazionale di...

venerdì, 25 giugno 2021, 11:26

Per i cittadini del comune di Barga aprirà al pubblico da lunedì 5 luglio, in Località Rio Del Chitarrino- Zona Industriale, il nuovo Centro di Raccolta che andrà a sostituire quello di San Pietro in Campo, con stessi orari di apertura e stessi materiali conferibili

giovedì, 24 giugno 2021, 13:41

A Coreglia Antelminelli arriva "La notte romantica", l'evento nazionale, organizzato dall'associazione I Borghi più belli d'Italia insieme con la Pro Coreglia Aps e l'amministrazione comunale

giovedì, 24 giugno 2021, 12:58

Le telecamere di Sky a Ghivizzano e il paese si ritrova in piazza. È quello che succederà nella giornata odierna, giovedì 24 giugno, a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:38

Grande successo per il servizio di supporto alla popolare per la prenotazione dei vaccini, attivato dal comune di Coreglia, insieme con le realtà di volontariato del territorio

martedì, 22 giugno 2021, 17:05

La vita ci regala continuamente sorprese e ci permette di realizzare sogni ma poche volte avviene per caso o fortuna, generalmente è frutto di impegno, preparazione e lavoro. E’ così per Simone Corrieri, 43 anni, che vive a Ghivizzano e lavora in un’industria cartaria della zona