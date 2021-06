Mediavalle



Ghivizzano si illumina di azzurro per Giovanni Di Lorenzo

venerdì, 11 giugno 2021, 08:41

A 24 ore dall’esordio dell’Italia agli Europei, debutto all’Olimpico di Roma contro la Turchia, in quel di Ghivizzano la Torre Castruccio del locale castello si è tinta di azzurro, con tanto di numero due, per omaggiare il suo più illustre concittadino, ossia Giovanni Di Lorenzo che fa parte dei 26 selezionati dal c.t. Roberto Mancini per dare l’assalto a quel titolo continentale che manca dal 1968.



Un gesto che sintetizza alla perfezione il saldo legame esistente tra il classe 1993, reduce da un’altra positiva annata con il Napoli, e il suo paese natale. Un orgoglio da estendere a tutta la Valle del Serchio, come ricordato recentemente dal primo cittadino di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi. “A Giovanni Di Lorenzo, ghivizzanese doc, mi permetto come sindaco e come persona orgogliosa di lui, di poterlo festeggiare qua dopo la finale degli Europei.” – sono le parole di Remaschi- “è un ragazzo speciale, una persona che rappresenta veramente tutta questa comunità, al quale auguro i migliori successi.”



Ad oggi sono sette le presenze con la maglia della nazionale maggiore per Di Lorenzo, pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra durante il primo Europeo itinerante.