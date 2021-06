Girando per Vitiana con la pro loco

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 12 giugno 2021, 09:41

I vertici provinciali del partito Lega Salvini Premier, insieme a quello locale della Mediavalle e Garfagnana, a distanza di ormai due settimane tornano sul tema dell'accaduto nell'ultima seduta del consiglio dell'unione dei comuni della Media Valle del Serchio che si è tenuta a Borgo a Mozzano

venerdì, 11 giugno 2021, 17:11

La ASL Toscana nord ovest risponde alle dichiarazioni del primo cittadino di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi a seguito della conferenza stampa convocata sulla situazione sanitaria in Valle del Serchio

venerdì, 11 giugno 2021, 14:26

L’Associazione Castanicoltori della Lucchesia, in collaborazione con l’ I.R.F., con il contributo dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio organizza nei prossimi mesi, una serie di incontri tecnici dedicati alla castanicoltura

venerdì, 11 giugno 2021, 08:41

Un gesto che sintetizza alla perfezione il saldo legame esistente tra il classe 1993, reduce da un’altra positiva annata con il Napoli, e il suo paese natale

giovedì, 10 giugno 2021, 16:04

Sanità in Valle del Serchio, così non va. A dirlo è il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che torna ad accendere i riflettori su quella che è una situazione da affrontare in modo programmatico, per garantire servizi certi al territorio e ai cittadini

giovedì, 10 giugno 2021, 12:20

In provincia di Lucca, oggi (10 giugno) si registrano in tutto 13 nuovi casi di contagio da Covid-19. Tre in Mediavalle del Serchio: 1 Bagni di Lucca, 1 Coreglia Antelminelli, 1 Borgo a Mozzano