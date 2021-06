Mediavalle



Istituto comprensivo di Coreglia: la preside ringrazia il comune

lunedì, 21 giugno 2021, 13:50

A conclusione di un anno scolastico impegnativo, anche a causa della emergenza pandemica da Covid-19, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli, prof.ssa Alessandra Giornelli, desidera esprimere un sincero ringraziamento al sindaco, Marco Remaschi, all’assessore all’istruzione, Lara Baldacci per la loro costante attenzione verso le esigenze della scuola e la loro tempestiva risposta.



"Questa sinergia di forze - spiega - si è qualificata come fattore strategico per traghettare l’Istituto Comprensivo verso una serena e costruttiva conclusione del presente anno scolastico". Il ringraziamento della dirigente va anche a tutto il personale del comune che tanto si è adoperato per mettere operativamente in atto le soluzioni condivise.