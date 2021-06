Mediavalle



Unione: "Remaschi convoca consiglio illegittimo, poi si dà alla fuga"

sabato, 19 giugno 2021, 10:40

I consiglieri di minoranza dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, Francesco Feniello, Gesualdo Pieroni, Claudio Gemignani, Pietro Tosi e Yamila Bertieri, intervengono dopo l'assise consiliare di ieri (18 giugno) a Borgo a Mozzano.



"Nel corso della seduta - spiegano - è stato approvato, seppur in ritardo, il bilancio consuntivo. Nella circostanza, il presidente Remaschi, a specifica richiesta del consigliere Feniello, sulla mancata presenza al consiglio del 27 maggio (anzi sulla sua fuga), afferma di aver fatto la cosa giusta e dichiara di non essersi presentato al consiglio, da lui stesso convocato, perché illegittimo".



"Bene - incalzano - prendiamo atto che il presidente Remaschi, all'inizio del suo mandato presso l'unione dei Comuni, ha convocato un consiglio dell'Unione ritenuto illegittimo dandosi poi alla fuga, insieme all'intera giunta, per far mancare il numero legale. Remaschi ha parlato ed ha ammesso di aver convocato un consiglio illegittimo mentre l'intera giunta (sindaco Campani – sindaco Michelini – sindaco Andreuccetti e sindaco Bonfanti) non ha detto una parola per giustificare la sua assenza ingiustificata da quel consiglio".



"I consiglieri di minoranza - concludono - decideranno, nei prossimi giorni, se chiedere di essere ricevuti dal prefetto di Lucca per denunciare il grave comportamento e l'arroganza politica di chi governa all'Unione dei Comuni".