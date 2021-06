Mediavalle



La 'notte romantica' arriva a Coreglia

giovedì, 24 giugno 2021, 13:41

A Coreglia Antelminelli arriva "La notte romantica", l'evento nazionale, organizzato dall'associazione I Borghi più belli d'Italia insieme con la Pro Coreglia Aps e l'amministrazione comunale.

L'appuntamento è in programma domenica 27 giugno dalle 19.30 (non, quindi, sabato 26, come originariamente previsto, poi spostato alla domenica per non interferire con la partita della Nazionale): l'evento, di portata nazionale, giunto quest'anno alla sesta edizione e promosso sotto il coordinamento dell'assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli, sarà interamente dedicato all'amore e al romanticismo.

La serata trasformerà Coreglia nel paese dell'amore con l'apericena con l'arte per le vie dell'antico borgo. Alle 19.30, alla Limonaia del Forte, sarà distribuito l'aperibox: da qui, poi, sarà possibile passeggiare per le vie del centro storico di Coreglia, scoprendo angoli nascosti, ognuno dei quali dedicato a varie forme d'arte come la pittura, la scultura, la musica e il teatro. La serata culminerà alle 22 con il lancio dei palloncini, sempre dalla Limonaia.

Per informazioni: Ufficio Cultura, 0583.78152, interni 3-4. Per prenotazioni: Pro Coreglia A.p.s. 345.8545523.