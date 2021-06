Mediavalle



Lega: "Consiglio Unione, doveroso che i sindaci facciano chiarezza"

lunedì, 21 giugno 2021, 11:09

I responsabili della sezione Mediavalle e Garfagnana, guidati dal commissario Luigi Pellegrinotti, a seguito del comportamento ritenuto 'non corretto' da parte del presidente dell'Unione dei Comuni Mediavalle esprimono di nuovo rammarico e indignazione per quella che considerano "l'ennesima mancanza e considerano la condotta del presidente e della sua giunta, irrispettosa non solo nei confronti dei sani e chiari principi della pubblica amministrazione e cioè quelli della trasparenza, del buon andamento e di imparzialità ma, in particolare modo nei confronti dei cittadini".



"Come è possibile che il primo consiglio convocato da Remaschi presidente dell'Unione dal 27 maggio sia stato definito da egli stesso illegittimo? - incalzano - Come è possibile che per un solo errore che sembra riguardare il bilancio consuntivo approvato poi (18 giugno e quindi un errore rimediabile), lo annulli senza nemmeno informare l'opposizione che ignara della scelta fatta si era presentata alla convocazione mentre della giunta non vi era nessuno? Giunta composta dal sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti segretario provinciale del PD, dal sidnaco di Barga Caterina Campani e dal sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini) e il tutto con lo scopo di far venire meno il numero legale richiesto in grado di poter far eseguire la convocazione".



"Remaschi .- concludono - sembra abbia ammesso l'illegittimità del consiglio, ma gli altri componenti della maggioranza e i sindaci che dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio o ad ammettere di avere sbagliato, nessuna parola di scuse hanno pronunciato, anzi tutti si sono dati alla fuga. Credo sia doveroso fare chiarezza nei confronti dei consiglieri e dei cittadini e condividiamo l'idea di rivolgersi al prefetto per denunciare un grave comportamento che un buon amministratore non dovrebbe mai tenere".